- Adrian Cristea (39 de ani), fostul mijlocaș ofensiv de la Dinamo, e curios sa vada cum se vor descurca elevii lui Ovidiu Burca dupa promovarea in Superliga. Dupa un an in Liga 2, Dinamo a promovat in primul eșalon, iar Adrian Cristea considera ca principalul merit e al lui Ovidiu Burca, antrenorul echipei…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost programat, se va juca in etapa a doua, duminica, 23 iulie, de la 21:30, insa nu e clar pe ce stadion. Cum intre 15 iulie și 15 august FCSB nu va putea intra pe Arena Naționala, blocata din cauza concertelor, ramane de vazut ce arena va gazdui primul derby dupa revenirea…

- Primarul municipiului Pitești și un susținator important al clubului FC Argeș, Cristian Gentea, a avut o reacție furioasa, dupa ce trupa din Trivale a fost umilita pur și simplu de Dinamo, scor 1-6, in manșa tur a barajului de menținere-promovare in Superliga. ...

- Universitatea Craiova a anunțat desparțirea de fundașul central Bogdan Mitrea, 35 de ani. „Universitatea Craiova și fundașul central Bogdan Mitrea au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii mulțumim lui Bogdan și ii dorim mult succes in continuare!”, au anunțat oltenii azi. OFICIAL | Mulțumim,…

- Francezul Lamine Ghezali a fost cel mai bun jucator in derby-ul cu CSA Steaua, caștigat cu 3-0, a analizat victoria trupei lui Ovidiu Burca. Mijlocașul ofensiv de 23 de ani a marcat doua goluri, in prelungirile partidei, iar dupa meci a vorbit despre importanța victoriei și despre șansele la promovare.…

- Universitatea Craiova - Farul Constanta, meci contand pentru etapa a 8-a din play-off, este programat, sambata, 13 mai, de la ora 21:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Conducerea clubului UTA a surprins in aceasta dimineata cand a anuntat rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint. Totodata, antepenultima echipa din Superliga l-a numit „principal“ pe Mircea Rednic. „Conducerea clubului UTA a ajuns la un acord cu Mircea Rednic, care va prelua banca tehnica…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…