„Avand in vedere cresterea recenta a cazurilor Covid19 in Romania si ingrijorarii mele cu privire la calatoriile aeriene internationale in acest moment, am luat decizia grea de a ma retrage de la Palermo. Vreau sa multumesc directorului turneului si Ministerului italian al Sanatatii pentru toate eforturile in numele meu", a scris Simona Halep. Vineri, Roberto Speranza, Ministrul italian al Sanatatii, anunțase ca toti cetatenii care in ultimele 14 zile au fost in Romania si Bulgaria vor trebui sa intre in carantina la sosirea in Italia. In mod normal, aceasta masura le impiedica sa ia startul…