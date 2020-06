Decizie de senzație în fotbalul românesc. Gică Hagi a semnat. Cine va fi noul sponsor al echipei Deși inca ne aflam in plina pandemie. FC Viitorul a parafat un parteneriat cu OMV Petrom, ca sponsor principal la prima echipa, dar și la academie. Mișcarea este una extrem de inspirata avand in vedere ca numai anul trecut compania petroliera a avut o cifra de afaceri de 5,1 miliarde de euro, ceea ce inseamna ca trupa "Regelui" ar urma sa aiba o stabilitate mai mare din punct de vedere economic. Pe langa asta, in 2018 a fost cea mai profitabila companie din Romania, scrie Digisport.ro. Din 2009, anul inființarii echipei, Hagi a știut mereu sa gestioneze totul cu precizie, iar asta explica și titlul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

