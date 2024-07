Stiri pe aceeasi tema

- Tarile NATO au decis miercuri, la Washington, ca ajutorul lor militar pentru Ucraina va atinge minimum 40 de miliarde de euro, potrivit textului declaratiei finale, transmite Reuters. „Intentionam sa eliberam un pachet de baza de cel putin 40 de miliarde de euro pentru anul viitor, iar apoi sa mentinem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, inaintea summitului NATO la Washington, ca asteapta ca aliatii sa aprobe cu acest prilej un nou ajutor militar substantial destinat Ucrainei pentru a sustine aceasta tara in razboiul cu Rusia, ajutor care va servi si ca o punte catre…

- Liderii aliati sunt „pregatiti pentru dezbateri substantiale si decizii ferme pentru cresterea securitatii colective si a rezilientei”, a afirmat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prezent la summitul aniversar al NATO de la Washington. „Astazi incepem la Washington, D.C., summitul aniversar al…

- Analistul Vladimir Socor critica NATO pentru refuzul de a accepta Ucraina in randul aliaților și pentru politica ezitanta in fața Rusiei. El avertizeaza ca toate aceste erori strategice costa, iar Rusia lui Putin este incurajata sa-și urmeze politica agresiva.

- Tarile membre ale NATO au cazut de acord sa finanteze un ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de euro anul viitor, au declarat miercuri doi diplomati occidentali pentru Reuters, cu o saptamana inainte ca liderii aliantei sa se reuneasca intr-un summit la Washington, cu ocazia marcarii…

- Fiind lipsita de suficiente mijloace antiaeriene pentru a se proteja de bombardamentele rusești, Ucraina iși preseaza aliații sa stabileasca o zona de excludere aeriana in vestul țarii, folosind sisteme antiaeriene desfașurate in Polonia și Romania.

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…

- Kievul a folosit armele primite de la partenerii din Vest pentru a lovi ținte de pe teritoriul rusesc, scriu agenția de presa AFP și ziarul german Bild. In unul dintre cazuri, Ucraina a primit un raspuns furios de la Berlin și Washington. Ca raspuns, Vladimir Putin a amenintat Europa cu „consecinte…