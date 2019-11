Decizie de pensionare. Care sunt prevederile legale Cererea de pensionare trebuie sa fie insoțita de o serie de acte prin care sa se poata demonstra indeplinirea condițiilor legale, respectiv vechimea in munca și varsta de pensionare. Potrivit legislației momentului, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii de sector. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

