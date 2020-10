Decizie de infringement:Romania are la dispozitie doua luni ca sa remedieze deficientele privind tratarea apelor urbane reziduale

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva Consiliului 91/271/CEE) in marile zone urbane, se arata intr-un comunicat al Executivului

- Comisia Europeana a cerut vineri Romaniei sa inchida, sa sigileze si sa refaca ecologic 15 depozite de deseuri ilegale care au beneficiat de o perioada de tranzitie, conform Tratatului sau de aderare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Astfel, Comisia a trimis vineri Romaniei o scrisoare…

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca oamenii ar trebui sa inceapa sa se descurce si singuri, mai ales in contextul in care exista o competitie intre tari. Citeste si: Ce tratament primeste Donald Trump pentru coronavirus! A acceptat sa fie COBAI "Deja sunt peste 2500 de pacienti inclusi…

- "Vorbim despre 875 de milioane de euro fonduri europene pentru finantarea sectiunilor I, IV si V din Autostrada Sibiu - Pitesti” Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , spune ca in prezent nu mai exista blocaje in ceea ce priveste realizarea Autostrazii Transilvania. In ceea ce priveste Autostrada…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Comisia Europeana a constat ca subventia directa a Romaniei de aproximativ 4,8 milioane de lei (in jur de un milion de euro) acordata Aeroportului Timisoara este in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Masura este menita sa compenseze…