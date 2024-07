Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de activitati casnice pot fi utilizate sau valorificate in termen de 12 luni de la achizitionare, in cazul beneficiarilor, respectiv timp de 12 luni de la primire, in cazul prestatorilor casnici, potrivit unei Hotarari adoptate joi de Guvern, conform Agerpres.

- Guvernul Romaniei se pregatește sa modifice ordonanța de urgența OUG 84, care a starnit controverse in randul șoferilor din cauza testarilor anti-drog. Principala problema cu aceasta ordonanța este riscul ca aparatele de testare sa produca rezultate fals pozitive, ceea ce poate duce la suspendarea nejustificata…

- Conform unor surse, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care va excepta tichetele de masa și bonusurile extra-salariale de la plafonul de 4.000 de lei. Guvernul Romaniei intenționeaza sa adopte o ordonanța de urgența pentru a excepta tichetele de masa și bonusurile extra-salariale de la plafonul…

- Joi, 20 iunie, ora 10:00, era programata sa aiba loc ședința de Guvern, unde pe ordinea de zi figura și emiterea unei Hotarari de Guvern referitoare la data alegerilor prezidențiale. In urma lipsei unui acord la intalnirea liderilor coaliției din seara precedenta, prim-ministrul Marcel Ciolacu a comunicat…

- Guvernul Romaniei a facut un anunț deosebit de important pentru pensionari, care vizeaza o schimbare radicala in sistemul de gestionare a pensiilor. Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca se va introduce un nou sistem informativ la Casa Naționala de Pensii Publice, un pas ce va aduce numeroase beneficii…