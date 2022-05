Stiri pe aceeasi tema

- SA "Moldovagaz" anunța ca s-a adresat cu o cerere la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) prin care cere examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022. "Din cauza creșterii prețului de achiziție al gazelor naturale și a creșterii…

- Tariful la gaz din 1 iunie ar putea costa 24 de lei pe m3. Compania Moldovagaz a inaintat Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica o cerere privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri reglementate pentru anul 2022. Astfel conform…

- Societatea pe actiuni „Moldovagaz” nu intentioneaza in viitorul apropiat sa solicite Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica ajustarea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali. Precizarile sunt facute de catre presedintele Consiliului de Administratie al intreprinderii, Vadim…

- Moldovagaz nu va solicita in viitorul apropiat ajustarea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii finali, afirma directorul companiei. „SA Moldovagaz nu intenționeaza in viitorul apropiat sa solicite Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica ajustarea tarifelor la gazele naturale…

- Trei candidați vor fi propuși Parlamentului pentru funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE). Aceștia sunt Anna Butenko, Alexei Taran și Vasile Plamadeala, selectați de Comisia economie, buget și finanțe în…

- Astazi, 15 martie, Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a venit cu informații de concretizare asupra modului de calculare și componentele care determina nivelul acestora. Potrivit ANRE, prețul unei tone de benzina sau motorina se stabilește de rafinarie – în…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a pregatit proiectul de hotarâre privind aprobarea noilor prețuri pentru energia electrica, potrivit Safenews.md. Potrivit documentului, consumatorii casnici deserviți de Premier Energy ar urma sa plateasca 2 lei și 17 bani…

- Compania ”Moldovagaz” a fost obligata de Comisia pentru Situații Excepționale sa solicite revizuirea tarifului pentru consumatori in cazul schimbarii prețului de achiziție a gazului. Prevederea se conține in ultima decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale, transmite Noi.md cu referire la breakingnews.md.…