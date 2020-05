Stiri pe aceeasi tema

- Avocații familiilor Melencu și Maceșanu cer, asemenea lui Gheorghe Dinca, refacerea intregii anchete. „Monstrul din Caracal” a acuzat, in fața judecatorului de camera preliminara și a rudelor Luizei și Alexandrei, ca anchetatorii l-ar fi amenințat cu moartea.

- CAZUL CARACAL. "Atacare in instanța a ACTULUI de DECES emis pe numele Alexandrei‼️Dragi romani, in urma consultarii cu familia mea am decis ca VOM CONTESTA in instanța ACTUL CONSTATATOR DE DECES al Alexandrei emis de Institutul de Medicina Legala la solicitarea DIICOT‼️ Noi consideram acest act drept…

- In acest dosar la Tribunalul Olt a fost, joi, termenul pentru verificarea masurilor preventive, iar magistratii au constatat legalitatea arestarii preventive pentru ambii inculpati si au mentinut-o. Citește și: Scandal in celula lui Gheorghe Dinca in Penitenciarul Craiova. Barbatul din Caracal,…

- Au trecut noua luni de cand Alexandra Maceșanu a sunat la 112 pentru a cere ajutor, din casa lui Gheorghe Dinca, dand astfel inceputul unui scandal de proporții. In prezent, „monstrul din Caracal” și complicele sau se afla la Penitenciarul Rahova, iar situația victimelor, deși au fost declarate moarte…

- Procesul lui Gheorghe Dinca decurge normal chiar si in plina epidemie de coronavirus. Acesta este judecat pentru viol, omor calificat, trafic de persoane, si profanarea de cadavre sau morminte. In cele doua termene ale procesului care au avut loc pana acum, monstrul din Caracal a vrut sa scape de toate…

- Gheorghe Dinca susține ca "nu a fost aparat așa cum trebuie" și ofera declarații halucinante. Dupa ce, inițial, a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, și-a retractat afirmațiile, susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Familia Alexandrei Macesanu…

- In plina pandemie de coronavirus, cazul Caracal pare ca a intrat intr-un con de umbra. Au trecut aproape 8 luni de la izbucnirea scandalului Caracal, atunci cand Alexandra Maceșanu a sunat la 112 și a cerut disperata ajutorul autoritaților. Iata ca, acum, Gheorghe Dinca a reușit, prin acțiunile sale,…

- Ies la iveala noi detalii in cazul Caracal! Avocatul Tonel Pop a facut dezvaluiri neasteptate despre un anunt al lui Gheorghe Dinca, la vorbitor, atunci cand credea ca nu este interceptat de autoritati.