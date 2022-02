Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o astfel…

- Noile cazuri de coronavirus vor crește in zilele urmatoare in Romania din doua motive, anunța Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații menționeaza și un numar record de teste facute marți și depașirea acestuia, tot zilele urmatoare.

- Crește rata de confirmare cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare in Romania. Din 8.845 de secvențieri s-au confirmat cu varianta Omicron 617, numai in ultima saptamana fiind 322 de cazuri.

- Cresc ratele romanilor la banci? Ședința BNR astazi: Consiliul de administrație ar putea decide o noua rata a dobanzii de politica monetara Cresc ratele romanilor la banci? Ședința BNR astazi: Consiliul de administrație ar putea decide o noua rata a dobanzii de politica monetara Consiliul de administratie…

- CCR a dat o decizie ce nemultumeste pensionarii din Romania. Cel putin, o parte a lor. Mai mulți pensionari beneficiari de pensie militara de stat au ridicat in instanțe problema plafonarii pensiilor de serviciu și anularii unor sporuri prin dispozițiile art. VII din OUG 59/2017. Magistratii nu le-au…

- Incalzirea cu LEMNE: Un europarlamentar de Alba solicita Comisiei Europene sa stopeze aceasta decizie. „In mediul rural sunt peste 80% astfel de locuințe, adica 2.700.000 de locuințe incalzite cu lemn” Incalzirea cu LEMNE: Un europarlamentar de Alba solicita Comisiei Europene sa stopeze aceasta decizie.…

- La cel mai mic „derapaj” de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare alaturi de PSD, susține președintele PNL, Florin Cițu. Renegocierea PNRR ar fi, de exemplu, o astfel de „linie roșie”. „Trebuie sa ne gandim ca era o situatie dificila…

- „Astazi este pentru mine o zi cruciala, o zi in care pur și simplu am fost obligat sa parasesc partidul in care mi-am petrecut toata țara matura. E o decizie pe care o iau cu mare greutate pentru ca in PNL am cei mai mulți prieteni, colegi alaturi de care ne-am batut sa oprim ciuma roșie sa conduca…