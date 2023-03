Decizie controversată: Rezerva Federală pregătește creșterea dobânzii de politică monetară Chiar si cu tulburarile din industria bancara si incertitudinile rezultate, Rezerva Federala va aproba probabil o crestere cu un sfert de punct procentual a dobanzii de politica monetara, saptamana viitoare, potrivit preturilor din piata si mai multor multi experti de pe Wall Street, transmite CNBC, potrivit news.ro. In ultimele doua saptamani, asteptarile privind dobanzile au evoluat rapid, variind de la o crestere de jumatate de punct pana la mentinerea la nivelul actual si chiar la un moment dat unii vorbesc ca Fed ar putea reduce dobanzile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, cu majoritate de voturi, sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind legea securitatii cibernetice, potrivit unor surse de la CCR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Tendința de scadere a indicilor ROBID și ROBOR s-a temperat la jumatatea saptamanii, inainte de ședința de politica monetara a BNR, dar și-au continuat evoluția descendenta dupa ce Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis joi, in cea de-a doua ședința de politica monetara…

- Politica monetara promovata de Banca Naționala a Moldovei are efecte distructive asupra economiei. Opinia aparține fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu. {{660394}}”Creșterea ratelor dobinzilor este consecința a politicii monetare inadecvate a BNM. Banca Naționala a majorat rata de…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023;majorarea ratei dobanzii pentru…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat din nou dobanda de politica monetara cu 0,25 de puncte procentuale. Dobanda BNR a ajuns astfel la 7% pe an dpa opt majorari consecutive in ultimul an. In noiembrie 2021 dobanda BNR era de 1,75%. Aceasta inseamna o noua majorare ușoara a ratelor bancare, fiind așteptat…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023;majorarea ratei dobanzii pentru…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, marți, rata dobanzii de politica monetara, de la 6,75% la 7%. Este prima creștere din anul 2023, dupa ce in anul anterior aceasta a crescut de la 2% in luna ianuarie, la 6,75% in luna noiembrie. Decizia a fost luata marți in Consiliul de Administratie al BNR. Creșterea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea decide in sedinta de astazi de politica monetara, de la ora 11:00, o noua majorare a dobanzii de referinta. Analistii se asteapta la o majorare a dobanzii de referinta, adica la o crestere cu 0,25% a celei actuale care este de 6,75%. Astfel ca dobanda de referinta…