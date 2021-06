Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia - Germania se joaca azi, de la 19:00, in cea mai tare partida a zilei a 9-a de la EURO 2020. In cazul unui succes, portughezii iși vor asigura prezența in optimi. De partea cealalta, nemții sunt obligața sa caștige pentru a avea șanse mari de calificare in continuare. Portugalia a caștigat…

- Ungaria și Franța se intalnesc sambata, de la ora 16:00, in runda secunda a grupei F de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. In prima runda a grupei F, Ungaria a fost invinsa de Portugalia, scor 0-3, iar Franța a trecut de Germania, scor 1-0 Ungaria…

- EURO 2020 continua vineri, 17 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Suedia și Slovacia. Confruntarea va avea loc la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei E. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei D. De la ora 19:00, Croația va evolua…

- Campionatul European de fotbal EURO 2020 a continuat marți, 15 iunie, cu numai doua partide, ambele in grupa F: Ungaria – Portugalia 0-3 (la Budapesta) și Franța – Germania 1-0 (la Munchen). Jocul de pe „Puskas Arena" se indrepta spre un surprinzator „scor alb", insa deținatoarea trofeului s-a… trezit…

- In plina pandemie o țara europeana ridita total restrcțiile pentru a umple stadionul la EURO 2020. Ungaria permite accesul integral al spectatorilor la meciul cu Portugalia, astfel ca 67.215 de fani sunt asteptati la partida de marti, de la ora 19.00. Meciul este programat in grupa F, din…

- Protevista Iulia Cosma, prima femeie de la noi care va comenta meciuri la Euro 2020. Este o premiera in istoria transmisiunilor disputelor fotbalistice din Romania. Pro TV a selectat echipa de comentatori care, din 11 iunie, vor prezenta meciurile de la turneul final al Campionatului European de Fotbal.…

- Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, luni seara, intr-un comunicat de presa postat pe Facebook, ca meciul al patrulea si ultimul gazduit de Arena Nationala din Bucuresti in cadrul EURO 2020 s-ar putea disputa cu mai multi spectatori in tribuna, infomeaza Agerpres . Este vorba despre meciul…

- Joi, un nou concert online la Filarmonica Pitești. Dalma Toadere, in premiera la pupitrul dirijoral. In urma creșterii și in Pitești a numarului de cazuri de Covid-19 (peste 4 la mia de locuitori), Filarmonica Pitești iși desfașoara și saptamana aceasta activitatea on-line. Joi, 15 aprilie, de la ora…