- Procurorii militari au dispus clasarea dosarului accidentului aviatic care a avut loc in 2014 in muntii Apuseni si in care si-au pierdut viata pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si au disjuns o parte din el catre Sectia de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta…

