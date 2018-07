Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Consiliului Local Municipal de vineri, consilierii au aprobat un proiect de hotarare important pentru oras. Este vorba despre atestarea apartenentei la domeniul public municipal a celor doua alei laterale care asigura accesul auto in Parcul Crang.

- S-a dat alerta la metrou! ISU București - Ilfov anunța ca s-a semnalat o degajare de fum la nivelul peronului in stația de metrou Eroii Revoluției. In acest moment, se realizeaza o verificare a spațiilor pentru a se identifica sursa fumului.Circulația metrolui nu este restricționata deocamdata…

- Fostul senator si ministru al Marilor Proiecte in Guvernul Ponta, Dan Sova, a ramas fara titlul de cetatean de onoare pe care orasul Corabia, din judetul Olt, i-l acordase in 2012. Decizia de retragere a titlului, luata de Consiliul Local, a venit ca urmare a condamnarii definitive a politicianului.Alesii…

- Incepand de marți, 26 iunie, timp de doua saptamani, echipele contractate de municipalitate vor face lucrari de modernizare (execuția stratului de BCR 4,5) pe str. Petre Vancea din zona Bucium. Lucrarile vor fi executate in funcție de condițiile meteorologice și vor genera restricții de circulație,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in dreptul localitatii Baicoi. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 5 persoane. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si pompieri ISU cu o autospeciala de lucru si o Ambulanta…

- Astfel, au fost scosi la raport sefi si reprezentanti de la ISU „Semenic“, Politie, Jandarmerie, Apele Romane, Drumuri nationale si judetene, Directia Silvica, Enel etc. Cel putin la nivel declarativ, situatia este sub control, fiecare institutie in parte luand masurile necesare pentru asigurarea…

- In zilele de joi și vineri, 7 și 8 iunie, echipele Conest SA vor relua lucrarile de modernizare a bd. Primaverii, ceea ce va impune o serie de restricții de circulație. Astfel, compania contractata de municipalitate va turna stratul de uzura pe partea dreapta a bulevardului, pe sensul de mers dinspre…

- Ziua Eroilor, sarbatoare naționala a poporului roman, este celebrata in fiecare an de Ziua Inalțarii Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori creștine. Astfel, anul acesta Ziua Eroilor este sarbatorita pe 17 mai in memoria celor cazuți de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credința,…