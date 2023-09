Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a decis vineri sa sporeasca masurile de protecție a populației din zonele din apropierea porturilor ucrainene de pe Dunare, care au fost supuse bombardamentelor. Acest lucru, dupa cum scrie Adevarul European, a fost transmis de portalul Digi24.…

- Romani aflati in zona de granita cu Ucraina vor primi mesaje RO-ALERT daca exista riscul ca in zona sa se prabușeasca elemente ale mijloacelor de lupta utilizate in conflict. Masura este prevazuta intr-o hotarare CNSU, dupa ce o drona militara a cazut in zona frontierei romanești, langa Plauru, județul…

- Primele masuri luate de Autoritațile din Romania au luat primele masuri de protecție dupa incidentul cu ramașițele de drona gasite pe raza comunei Ceatalchioi, in satul Plauru. Fragmente dintr-o drona au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in satul Plauru , aflat pe malul celalalt al Dunarii de…

- "Adoptam, in urmatoarea sedinta de Guvern, o Hotarare in vederea stabilirii sumelor de bani care vor fi acordate drept despagubiri familiilor ale caror locuinte au fost afectate de calamitati. Hotararea se va aplica in primul rand locuitorilor din comuna Grecesti, judetul Dolj, afectati de inundatii…