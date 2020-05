Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), intrunit, astazi, in ședința de soluționare a petițiilor a decis: „Afirmația domnului Klaus Werner Iohannis: „Jo napot kivanok, PSD! (Va doresc o zi buna, PSD).Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul…

