Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor și a salilor de spectacole, fara a se depași capacitatea de 30%. Masurile intra in vigoare luni, la miezul nopții, informeaza Mediafax. Documentul oficial poate fi consultat AICI! Circulația persoanelor…

- El a afirmat ca in cadrul sedintei se va discuta despre redeschiderea salilor de spectacole si a restaurantelor, in conditiile in care, incepand de vineri, rata de incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut sub trei la mia de locuitori."Sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de…

- Rata de infectare din București a scazut sambata pana la 2,86 la mie. In aceste conditii, capitala indeplinește condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea masurilor anti-COVID. Restaurantele pot sa deschida in interior cu capacitatea de 30%, trebuie doar ca, in perioada…

- Rata de incidența a infectarilor a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in București, iar Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare care relaxeaza restricțiile. Astfel, dupa scaderea infectarilor sub 3 la mie, se vor deschide salile de fitness din Capitala, iar magazinele vor…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a adoptat sambata noile restricții pentru Capitala, dupa ce rata de incidența a fost in creștere in ultimele zile, ajungand astazi la 6,88. Astfel, supermarketurile și terasele se vor inchide mai devreme in zilele de weekend, de la ora 18.00, și tot in…

- Restaurantele din București se inchid la interior din aceasta noapte, a hotarat cu majoritate de voturi Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, dupa discuții daca localurile sa fie lasate sa funcționeze și luni. Astfel, capitala intra oficial in scenariul roșu. Iata principalele masuri adoptate,…