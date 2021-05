Decizie CJUE: Poliţa RCA, OBLIGATORIE şi pentru maşinile care nu circulă Polița RCA este obligatorie pentru toate mașinile, inclusiv pentru cele care nu circula, atata timp cat mașina nu fost radiata din circulație, a decis Curtea de Justitie a UE. Astfel, decizia se refera la toate autoturismele, funcționale sau nefuncționale, care nu au fost retrase din circulație. Toate aceste vehicule trebuie sa aiba incheiata o asigurare […] The post Decizie CJUE: Polita RCA, OBLIGATORIE si pentru masinile care nu circula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

