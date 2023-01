Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca, in cazul angajatilor care lucreaza cu un monitor, angajatorul trebuie sa le furnizeze ochelari de vedere sau sa le deconteze costul acestora, dar nu sub forma unui spor general la salariu. Decizia a venit dupa ce un angajat al Serviciului pentru…

- Este vorba despre o hotarare preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene, intr-o cauza privind condițiile minime de securitate și sanatate pentru lucrul la monitor.Se referea la un caz in care o instituție publica era obligata la plata contravalorii ochelarilor de vedere pentru un angajat.Cererea…

- Ministrii Energiei din statele Uniunii Europene au ajuns, luni dupa-amiaza, la un acord privind crearea unui mecanism de plafonare a pretului la gaze, anunta Presedintia ceha a Consiliului UE, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oligarhi si companii rusesti au intentat un total de 61 de procese la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, potrivit editiei de sambata a tabloidul german Bild, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ar fi doar simbolic pentru Romania, dar acesta nu va anula votul Austriei fara o reuniune extraordinara, spune europarlamentarul Corina Crețu, care crede ca varianta diplomatica, pentru a convinge Austria, este preferabila procesului.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Romania nu va ataca la Curtea de Justiție a UE blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dupa ce a spus ca statul roman nu va apela nici la un boicot asupra produselor austriece. Fii la curent cu cele…

- Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de a respinge actiunea Austriei si constatarea ca extinderea centralei nucleare de la Paks respecta toate reglementarile UE este o mare victorie pentru Ungaria - a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto,…

- Numarul neregulilor in cheltuirea bugetului Uniunii Europene a crescut in anul trecut fata de 2020, in timp ce riscurile bugetare ar putea spori ca urmare a razboiului din Ucraina, indica un nou raport al Curtii de Conturi Europene (ECA), noteaza joi euractiv.com. Fii la curent cu cele mai noi…