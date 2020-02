Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decât la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pâna la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate în 27 de alte țari și regiuni din afara…

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…