- Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins clar echipa Rusiei, cu scorul de 4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Parken din Copenhaga, in ultimul sau meci din Grupa B a turneului final. Danezii au obtinut calificarea dupa o victorie…

- Dupa doua infrangeri in primele doau meciuri, Danemarca a invind Rusia cu scorul de 4 - 1 și datorita rezultatului din celalalt meci, unde Belgia a invins Finlanda cu 2 - 0, a reușit sa se califice in optimile Campionatului European de Fotbal.

- Italia a invins Țara Galilor cu 1-0 și a incheiat grupa A de la EURO 2020 cu trei victorii, fara sa primeasca gol! Totul despre Italia - Țara Galilor, AICI In optimile EURO, Italia va intalni locul 2 din grupa C (Ucraina sau Austria), in timp ce Țara Galilor va infrunta locul 2 din grupa B (Belgia,…

- ​Mijlocasul danez Christian Eriksen si-a vizitat coechipierii, vineri, în cantonamentul de la Helsingor, dupa ce a iesit din spitalul în care a fost internat dupa ce a suferit un stop cardiac, la 12 iunie, la meciul cu Finlanda, din cadrul Campionatului European de fotbal.Jucatorii…

- Echipa de fotbal a Belgiei este liderul Grupei B dupa primele meciuri jucate in cadrul acesteia la EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Rezultate: Sambata 12 iunie Danemarca - Finlanda 0-1 (0-0), la Copenhaga A marcat: Joel Pohjanpalo (60). Pierre-Emile Hoejbjerg (Danemarca)…

- Euro 2020, amânat din cauza pandemiei de coronavirus, începe vineri în Roma, pe Stadio Olimpico. Competiția se va încheia pe 11 iulie, pe Wembley, iar meciurile se vor desfașura în 11 orase de pe continent, printre care și București. Turneul final al campionatului…

- Imnul Rusiei va putea fi auzit la meciurile de la Euro 2020, competiția nefiind vizata de interdictia impusa de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, care a sancționat Rusia pentru încalcarea regulilor antidoping. Rusia a fost sanctionata în decembrie 2020 pentru încalcarea…