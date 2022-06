Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a decis miercuri ca retragerea titlului de doctor poate fi facuta de Ministerul Educației doar in cazul in care acesta „nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice”.

- Judecatorii constitutionali au decis, miercuri, ca retragerea titlului de doctor poate fi realizata doar in cazul in care acesta „nu a intrat in circuitul civil si nu a produs efecte juridice”, declari

- CCR a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca Ministerul Educației poate lua masura retragerii unui titlu de doctor doar daca titlul de doctor nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, de magistrații de la Curtea de Apel București, pentru luare de mita. In plus, instanța a decis și confiscarea extinsa a sumelor de 102.000 lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, despre un proiect de lege aflat pe site-ul MApN, care ar permite trimiterea de arme si echipament Ucrainei, ca in acest moment, legea este in analiza, iar in momentul in care ea se va finaliza, se va lua o decizie concreta in acest sens. Premierul a infirmat…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat ca incepe vineri a treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus pentru persoane juridice. ”Incepand de la 1 aprilie, ora 10.00, se desfasoara a treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus – persoane…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, joi, ca vor fi majorate amenzile pentru persoanele care dau foc miristilor, acestea urmand sa ajunga la 15.000 de lei pentru persoanele fizice si la 100.000 lei pentru persoanele juridice. „Trebuie sa stopam fenomenul arderilor ilegale de vegetatie si miristi.…

- Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului,…