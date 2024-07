Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Iulia Scantei afirma, marti seara, ca principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati garantat prin Constitutie ramane o obligatie activa a tuturor partidelor politice care participa la alegerile locale, europene si parlamentare cu liste proprii.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a pierdut apelul in procesul cu First Bank, aceasta fiind prima decizie definitiva din cele 19 dosare care vizeaza amenzile acordate bancilor pentru ca ar fi inșelat clienții prin calcularea ratelor in anuitați. Pe fond a mai venit o decizie…

- Astazi, astrele aduc provocari și oportunitați pentru toate zodiile, dar una dintre ele va fi nevoita sa faca o alegere dificila care ii va influența viitorul. Descoperiți ce va rezerva ziua de 30 iulie 2024. Berbec Astazi, Berbecii vor fi puși in fața unor alegeri importante. Este posibil sa fie nevoiți…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, crede ca Inalta Curte are tot temeiul pentru a declara anticonstituționale modificarile facute de majoritatea PAS, prin care a fost extins termenul contractului de inchiriere a spațiilor comerciale in Aeroportul Chișinau de la 3 la 5 ani. Potrivit lui,…

- Ministerul Justiției a anunțat ca Paul-Philippe al Romaniei va ramane in arest, in urma respingerii cererii sale de eliberare de catre Curtea Constituționala a Maltei. „Astazi, Curtea Constitutionala a Maltei a respins o noua solicitare a lui Paul-Philippe al Romaniei de a fi eliberat. Acesta ramane…

- Decizie importanta pentru salariații din Romania. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit cate zile trebuie sa stea in preaviz un angajat care a fost concediat și cand incepe și se termina exact acesta. Cand este, de fapt, ultima zi de munca in cadrul companiei. Cat stai in preaviz cand ești…

- Klaus Iohannis a promulgat legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi penal, daca evazioniștii platesc integral prejudiciul, plus o penalizare de 15%. Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde vineri, 10 mai, legii propuse de coaliția PSD-PNL, care…