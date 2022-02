„In sedinta din data de 15 februarie 2022, Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca este neconstitutionala, in ansamblul sau, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca. Curtea a constatat neconstitutionalitatea in ansamblu a…