- 2,4 milioane de romani au deja schema completa de vaccinare, iar 1,2 milioane au facut, pana acum, prima doza. Pandemia de COVID-19 isi mentine trendul descendent, in tara noastra. Astfel, in Zona galbena mai sunt doar Capitala si judetul Cluj, cu incidente putin mai mari decat pragul de 1,5 cazuri,…

- In urma cu o luna, producatorii Pfizer și Moderna anunțau ca studiaza varianta administrarii unei a treia doze de vaccin pentru a mari numarul de anticorpi, dar și pentru a asigura protecția fața de noile tulpini a COVID-19. Ambele companii, ale caror produse sunt utilizate atat in SUA, cat și in UE,…

- Cazul polițiștilor de la Secția 16 din Capitala, acuzați ca au batut și torturat doi tineri, anul trecut, ia o intorsatura neașteptata. Ambele victime au murit in condiții suspecte. Unul dintre barbați a fost gasit mort in locuința unui cunoscut, la nici trei saptamani dupa moartea celuilalt tanar.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, atenționeaza ca romanii care s-au vaccinat nu pot sa nu mai poarte masca sau sa circule liberi pe strazi. Gheorghița a fost intrebat despre nerespectarea regulilor din Capitala. Citește și: ALERTA Tanar de 35 de ani, din Vaslui, MORT…

- Alin Alexandru-Ionescu a precizat ca prima doza de vaccin Pfizer i-a fost administrata pe 24 februarie. Dupa trei saptamani s-a dus sa faca și rapelul, dar, dintr-o eroare, i-a fost administrat serul produs de Moderna.”Astazi am devenit un cobai mai aparte, pentru ca am primit un rapel de la Moderna…

- Un barbat din Tulcea a fost vaccinat cu ser de la Pfizer insa a primit din greșeala la rapel o doza din serul Moderna. Barbatul a povestit cu lux de amanunte cum cadrele medicale din centrul de vaccinare au incercat sa mușamalizeze cazul.

- Barbatul care a fost vaccinat din greșeala, la rapel, cu Moderna in loc de Pfizer, nu va avea probleme medicale, dar astfel de intamplari nu sutn de dorit, a spus, miercuri, secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Andrei Baciu a spus, despre barbatul care a fost vaccinat…

- AstraZeneca a anuntat, vineri, ca va incerca sa livreze UE 30 de milioane de doze de vaccinuri pana la sfarsitul lunii martie, mult mai putine fata de obligatiile contractuale asumate initial, de 90 de milioane, si un angajament facut luna trecuta, de a livra 40 de milioane de doze. Breton a declarat…