Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu incerca sa iși redreseze bugetul. Se relansase și incerca sa atinga iarași faima de altadata. Dupa multe pierderi, designerul reușise sa se puna pe picioare și in 2019 iși dorea sa lanseze o noua colecție de haine. BOMBA ZILEI! Proprietarul masinii in care a murit Razvan Ciobanu,…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Sacele spre Navodari. Acum, in acel loc a fost amplasata o cruce alba de marmura, care are pe ea versurile poeziei "Gand", scrisa de Nicu Alifantis, scrie wowbiz.ro. Bomba in ancheta mortii lui Razvan…

- Razvan Ciobanu a murit in urma cu aproximativ 7 luni, insa abia acum ies la iveala detalii tulburatoare despre misteriosul accident in care și-a pierdut viața indragitul designer. Anchetatorii au ajuns la final cu informațiile stranse in jurul morții suspecte a lui Razvan Ciobanu, iar cea care a facut…

- Razvan Ciobanu a murit in urma cu 7 luni, intr-un cumplitaccident de mașina. Prietena și avocata acestuia, Laura Vicol, a dezvaluit carea fost cauza morții și la ce ora s-a stins designerul din viața. „El nu a murit pe 29 aprilie, așa cum s-a vehiculat luni dimineața, cand a fost el gasit, el a murit…

- Raportul oficial arata ca designerul nu a murit pe 29 aprilie, așa cum s-a vehiculat pana acum, ci chiar in seara Sfintei Duminici de Paște. Mai mult, avocata Laura Vicol spune ca Razvan Ciobanu a murit din cauza unui infarct sau a unui atac cerebral, potrivit Romania TV. Razvan Ciobanu ar…

- La șapte luni de la moartea tragica a lui Razvan Ciobanu, ancheta complicata din jurul sfarșitului sau fulgerator a ajuns la final. Laura Vicol, avocata creatorului, a facut publice detalii pe care le-a ținut ascunse in tot acest timp, confirmate acum, in mod oficial, de autoritați.

- Dosarul morții fostului creator de moda Razvan Ciobanu s-a clasat. Procurorii au stabilit ca nimeni nu este vinovat pentru accidentul din 29 aprilie in care a murit Razvan Ciobanu, informeaza Antena3.Creatorul de moda Razvan Ciobanu, 43 de ani, a murit a doua zi de Paște, intr-un accident…

- Laura Vicol si parintii lui Razvan Ciobanu au privit defilarea manechinelor care au purtat creatiile talentatului creator de moda, decedat la numai 43 de ani intr-un tragic accident de masina. "Foarte mandra sunt de fiul meu. Superba, superba!", a declarat mama lui Razvan Ciobanu. BOMBA…