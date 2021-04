Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), seizata de parinții copiilor carora li s-a refuzat inscrierea la gradinițe in Republica Ceha pentru ca nu erau vaccinați, a estimat, joi, ca vaccinarea obligatorie era „necesara intr-o societate democratica”, intr-o decizie a Marii Camere. „Aceasta hotarare intarește posibilitatea unei obligații de vaccinare in condițiile actualei epidemii Covid-19”, a […] The post Decizie-bomba a CEDO: Vaccinarea obligatorie este „necesara intr-o societate democratica” first appeared on Ziarul National .