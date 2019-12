Stiri pe aceeasi tema

- Executivul are, vineri, in discuție și posibil aprobare un proiect de hotarare prin care 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 sa fie declarate zile libere pentru persoanele care lucreaza in autoritațile și instituțiile publice, au declarat surse guvernamentale.

- Decizie de ultima ora a guvernului Orban. Executivul renunta la asumarea raspunderii pe masura pensionarii anticipate a magistraților si la prevederile legate de vechimea pentru accederea in Institutul Național al Magistraturii.

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, arata ca Executivul a decis sa treaca Vila Florica, reședința Bratienilor, de la Consiliul Județean la Ministerul Culturii, astfel incat sa se poate organiza in liniște evenimentele prin care liberalii iși celebreaza inaintașii.Citește și: SURSE -…

- Finalul de an este aproape, iar planurile pe care fiecare și le face pentru Craciun si Anul Nou mai au nevoie de o singura necunoscuta: ce se intampla cu zilele de vineri, 27 decembrie si 3 ianuarie. Daca Guvernul decide sa o declare vineri zi libera, va lega o minivacanta generoasa de 5 zile pentru…

- Liberalii au decis, in ședința Biroului Executiv, ca Guvernul Orban sa iși asume raspunderea pentru OUG 114/2018, au afirmat surse din partid pentru MEDIAFAX.Potrivit surselor citate, in perioada urmatoare Guvernul Orban iși va asuma raspunderea pentru OUG 114/2018. De asemenea, Executivul…

- Decembrie este cea mai asteptata luna a anului. Denumita si luna cadourilor, aceasta perioada este asteptata atat de copii, cat si de adulti. Daca parintii se gandesc de pe acum ce cadou sa le faca celor mici, se pare ca astrele s-au gandit si la acestia si le pregatesc surprize uriase din punct de…

- Ministrul interimar al finantelor publice, Eugen Teodorovici, a salutat miercuri decizia Comisiei Europene, prin care se atesta faptul ca majorarea capitalului social al CEC Bank cu 940 milioane de lei nu se incadreaza in categoria masurilor de ajutor de stat, informeaza un comunicat de presa al…

- Zile libere in 2020. Romanii vor avea 15 zile libere in anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica in timpul zilelor lucratoare. Astfel, primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța…