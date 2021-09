Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege prin care este aprobata ordonanta ce stabileste sistemul de monitorizare a interventiilor asupra ursilor, realizate gradual, prin alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau impuscare. OUG urmeaza sa intre acum in dezbatere la Camera…

- Lipsa obiectivitatii reprezentantilor autoritatilor publice, care vor lua, pe plan local, decizia impuscarii ursilor agresivi, lipsa unor cunostinte temeinice ale acestora despre comportamentul animalelor si pasarea responsabilitatii catre autoritatile locale reprezinta principalele lacune ale ordonantei…

- Ordonanța de urgența care permite impușcarea mai rapida a urșilor agresivi ajunși in intravilanul localitaților a fost aprobata de Guvern. Va fi ultima metoda la care se va apela daca nu se reușește alungarea sau tranchilizarea lor.

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgența care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor care ajung in intravilanul localitaților iar „siguranta si securitatea cetatenilor sau a bunurilor sunt puse in pericol”.

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanta de Urgenta care prevede interventia in cazul atacurilor ursilor. Potrivit documentului, in cazul ursilor care ajung in intravilanul localitatilor se permite impuscarea, doar daca siguranta cetatenilor este pusa in pericol.

- "Domnul Tanczos Barna (...) a venit cu proiectul de act normativ pentru interventiile graduale in cazul patrunderii ursilor in intravilan. Ne-a prezentat proiectul. Am discutat elementele respectivului proiect si coalitia, la nivelul deciziei politice, si-a dat acordul pe forma in linii mari, urmand…

- Ordonanța de urgența care permite impușcarea urșilor agresivi va intra astazi in procedura de avizare ministeriala și va urma o hotarare de guvern prin care legislația in vigoare va fi completata cu aceste elemente noi. Potrivit ministrului mediului, Tanczos Barna, noul documentul va defini, intre altele,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna , a anunțat, inca de sambata, ca proiectul de act normativ care permite impuscarea ursilor agresivi este gata si saptamana aceasta ar urma sa intre in avizare interministeriala. Anunțul a fost facut intr-o postare in care Barna a vorbit despre noul atac al unui urs…