Stiri pe aceeasi tema

- Hotarare ADOPTATA de Guvern: Reducere de 90% pentru studenți la calatoriile cu trenul Studenții vor beneficia de o reducere de 90% la calatoriile cu toate categoriile de trenuri clasa a II-a, relateaza Agerpres. Anunțul a fost facut de Ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a explicat ca Guvernul a adoptat,…

- Varsta pana la care studentii beneficiaza de facilitati creste de la 26, la 30 de ani. Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 8 septembrie 2023, normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi si studenti."In privinta facilitatilor de transport acordate elevilor, mentionam…

- Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. - Revenim cu informații -

- Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a fost prelungita pana la sfarșitul anului 2024. Veste foarte buna pentru romanii care vor sa iasa la pensie. Guvernul a prelungit oficial perioada pentru cumpararea vechimii in munca, potrivit Ordonanței de Urgența,…

- Stimați calatori, Programul mijloacelor de transport in comun pentru data de 15.08.2023, va fi urmatorul: 15.08.2023 – se va circula conform programului pentru zilele de duminica. Programul de transport poate

- Elevii ruși vor invața, incepand cu noul an școlar, cum sa opereze drone de razboi și alte tipuri de arme. Ministerul Apararii din Rusia a aprobat planurile de invațamant, care vor fi aplicate incepand cu prima zi din septembrie și a transmis ca programul de instruire va include informații elementare…

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in scolile din Olanda. Masura intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, scrie Agerpres. Guvernul incearca astfel sa limiteze sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor, informeaza Reuters. Dispozitivele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ce masuri va lua Guvernul pentru prețuri mai mici la alimente.„TVA zero nu se poate. Comisia Europeana nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs. Cum nici o propunere sa nu mai platim curentul sau telefonul nu funcționeaza. Azi voi avea o discuție…