- Guvernul, reprezentantii procesatorilor si ai retelei marilor magazine au convenit o reducere a pretului pentru laptele de consum pe o perioada de sase luni, in cadrul unor consultari care au avut loc, marti dupa-masa, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Nicolae Ciuca.

- Guvernul promite ca va susține producția de lapte din Romania cu bani europeni. Premierul a discutat cu reprezentanții crescatorilor de vaci și cu procesatorii din industria laptelui despre soluțiile de sprijin.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din industria de aparare si aeronautica, cu aceasta ocazie fiind analizata situatia companiilor romanesti de stat din aceste sectoare de activitate, potrivit unui comunicat al Guvernului. „Industria de aparare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, in ședința de guvern de miercuri, ca vor fi alocați bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitați administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023.…

- 118 scoli incadrate in gradul 1 de risc seismic vor fi prioritate pentru programele guvernamentale, iar Executivul va interveni in regim de urgenta acolo unde este nevoie de finantare, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a facut precizarea, miercuri, intr-o conferinta de…

- Romania ar putea primi si 10 milioane de turisti straini anual, este insa nevoie de infiintarea unei Organizatii de Management al Destinatiei (OMD) la nivel national precum si de un buget de promovare si dezvoltare turistica de 20 de milioane de euro pe an, arata Alianta pentru Turism (APT).”Industria…

- Executivul a aprobat, prin memorandum, acordarea unui ajutor de stat regional ad-hoc, in valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, companiei Nokian Tyrs Plc, in vederea infiintarii in judetul Bihor a unei fabrici de productie anvelope pentru autoturisme, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant…