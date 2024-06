Stiri pe aceeasi tema

- Romania NU poate trece la EURO. Concluzia Comisiei Europene – țara noastra nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei Romania NU poate trece la EURO. Concluzia Comisiei Europene – țara noastra nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu poate adopta inca moneda euro, in urma unor evaluari privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta, se precizeaza intr-un comunicat publicat miercuri de instituția UE, relateaza Agerpres.Concluzia este cuprinsa in Raportul de…

- Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari pentru convergenta si integrarea economica, se arata…

- Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta.

- Comitetul National al S.O.S. Romania a decis ca presedintele formatiunii, Diana Iovanovici-Sosoaca, sa fie candidatul partidului la presedintia Romaniei. The post REUNIUNE LA BRAȘOV Decizie in SOS: Șoșoaca va candida la prezidențiale first appeared on Informatia Zilei .

- Peste 18 milioane de alegatori sunt așteptați pe 9 iunie la alegerile locale și europene, iar numarul buletinelor de vot tiparite este de aproximativ o suta de milioane.Un europarlamentar reprezinta interesele cetațenilor europeni in Parlamentul European, care este una dintre cele trei instituții principale…

- Comisia Europeana solicita statelor membre suspendarea autorizațiilor pentru sute de medicamente generice, dintre care 45 sunt vandute și in Romania. The post NOI SCHIMBARI Zeci de medicamente ar putea fi retrase de pe piața din Romania, la cererea Comisiei Europene first appeared on Informatia Zilei…

- Oile reprezinta in Romania, unica specie de interes zootehnic care inregistreaza an de an cresteri, pe seama subventiilor acordate oierilor. The post CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI S-au definitivat conditiile de acordare a sprijinului cuplat zootehnic pentru ovine si caprine first appeared on Informatia…