- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 31 ianuarie 2022, Hotararea nr. 6.Principalele masuri adoptate in sedinta de astazi: Instituirea masurii carantinei cu o durata de 5 zile pentru persoanele care sosesc in Romania si nu prezinta certificatul digital al UE privind…

- Autoritatile au stabilit vineri noi reguli de carantina ca urmare a unui contact direct cu un caz confirmat COVID sau la sosirea in Romania. Persoanele vaccinate care sunt contacti directi ai unor pacienti COVID vor sta in carantina 5 zile, iar cele nevaccinate 10 zile. Aceeasi perioada de carantina…

- Persoanele vaccinate care sunt contact direct al unui caz COVID-19 confirmat vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).

- Persoanele vaccinate care sunt contacți direcți ai unor pacienți COVID-19 vor sta in carantina 5 zile, iar cele nevaccinate 10 zile, potrivit unei hotarari aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Pana acum, romanii vaccinați nu stateau in carantina daca erau contacți ai unor persoane…

- Persoanele vaccinate care sunt contact direct ai unui caz COVID-19 confirmat vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). CNSU a modificat regulile pentru carantina in Romania. Modificarile privind carantina aprobate de CNSU:…

- Certificatul digital COVID – care a intrat in vigoare din 1 iulie pentru calatoriile in statele Uniunii Europene , iar acum este obligatoriu și pentru accesul in magazine sau la restaurant – este recunoscut, la acest moment, și in 18 țari din afara UE. Lista țarilor din afara Uniuniuu Europene unde…

- Odata cu creșterea cazurilor in Romania, autoritațile au luat masura ca doar persoanele vaccinate sa aiba voie sa intre in spații precum centre comerciale și alte magazine care nu se ocupa cu comerțul alimentar. Persoanele care au avut covid nu iși pot scoate certificat verde Autoritațile permite celor…

- Bulgaria introduce in certificatul verde testul de anticorpi, a anuntat marti ministrul Sanatații, Stoicho Katsarov. Astfel, incepand de joi, cei care au avut COVID și nu au știut sau nu au declarat, vor putea obține documentul care va fi valabil 90 de zile. Bulgaria extinde certificatul verde Covid-19…