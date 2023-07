Decizie: 5.000 de procese anulate în România în baza „marii prescripții” sunt contrare dreptului european Peste 5.000 de decizii de incetare a proceselor penale ca urmare a intervenției prescriptiei date de instanțele din Romania dupa hotararea CCR din 26 mai 2022 sunt contrare dreptului european, potrivit unei hotarari ce a fost adoptata in data de 24 iulie de catre Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Instanța a analizat chestiunea aplicarii deciziei CCR pe tema prescriptiei ca lege mai favorabila in procesele de corupție, ceea ce a facut ca in ultimul an mulți inculpați VIP sa scape de raspunderea penala. Instanțele naționale nu sunt autorizate sa aplice un standard național de protecție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

