Decizia unui judecător a șocat în Anglia: o mamă cu Covid-19 ar trebui lăsată să moară O femeie din Anglia, bolnava de Covid-19, a intrat in coma dupa ce a nascut luna trecuta. Judecatorul a decis ca ar trebui lasata sa moara impotriva dorințelor familiei de a o menține in viața și de a continua tratamentul. Personalul medical de la Spitalul din Leicester a declarat ca șansele de supraviețuire ale femeii, in varsta de 30 de ani, sunt mici. Familia care este de religie musulmana a cerut prelungirea tratamentului și ca „doar Dumnezeu poate sa puna capat vieții”, transmite BBC . Femeia a fost dusa la spital in cea de-a 32-a saptamana de sarcina, fiind bolnava și de Covid-19. Medicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație șocanta in Mexic! Un barbat a fost lasat sa moara in fața unui spital de stat din capitala țarii, in timp ce rudele se rugau de medici sa ii ofere ajutor. El nu ar fi fost ajutat pentru ca personalul medical credea ca are coronavirus. Mai tarziu, echipajul de ambulanța care a ajuns a confirmat…

- O femeie din Tachira, Venezuela, a efectuat testul Covid acasa, la mijlocul lunii decembrie anul trecut. Deși rezultatul a fost unul pozitiv, femeia l-a ascuns și nu și-a anunțat familia, relateaza El Mundo , o decizie tragica pentru familia ei. Deși a susținut ca e simpla raceala, pana la sfarșitul…

- O boala nemiloasa i-a luat viața unei tinere romance, in Anglia, inainte ca Andreei sa i se poata indeplini ultima dorința. Tanara de 34 de ani a vrut sa fie adusa acasa, atunci cand a auzit ca mai are foarte puțin de trait. Povestea unei tinere romance care a aflat ca sufera de cancer in stare terminala…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Romania s-a infectat pentru a doua oara cu coronavirus. A crescut considerabil numarul de copii care sunt diagnosticați cu Covid-19. Medicii de la Spitalul Gomoiu din Capitala atrag atenția ca numarul pacienților infectați cu Covid-19 este in creștere. „Contagiozitatea…

- Personalul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a organizat o petrecere surpriza pentru o batrana de 94 de ani, internata la Spitalul mobil de la Lețcani, dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus.Cazul batranei a impresionat personalul de la spitalul din Lețcani: nu are aparținatori…

- Un cațel și-a așteptat timp de o luna stapanul in fața spitalului in care era internat. Cazul emoționant este dintr-un oraș din statul mexican Tamaulipas. Stapanul cațelului fusese diagnosticat cu coronavirus. In cele din urma acesta a decedat. Medicii spitalului l-au poreclit pe cațel Covito. Animaluțul…

- Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in prezent in inchisoare, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata de surse din penitenciar. Fostul șef al PSD se pare ca a luat coronavirusul de la un coleg de camera. In varsta de 58 de ani, el este acum internat in spitalul penitenciarului…

- Intrebat in timpul unei declarații de presa cand va ajunge vaccinul anti-coronavirus in Romania și cand va incepe campania de vaccinare, președintele Klaus Iohannis a raspuns spunand ca pana in vara anului 2021 vom scapa de epidemia de Covid-19. „Poate reușim pana in vara anului viitor sa scapam de…