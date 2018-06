Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a raspuns, vineri, celor care au criticat-o pe Facebook, pentru mesajul de sustinere fața de liderul PSD, Liviu Dragnea. Carmen Dan le-a a transmis utilizatorilor retelei de socializare ca nu-si va inchide pagina, “asa cum se asteptau multi”, si nici nu…

- Un consilier de stat din Guvernul Romaniei acuza presiunile care se fac asupra sa și a familei sale, din cauza opiniilor politice exprimate in spațiul public. Consilierul de stat Dana Varga, care este și secretar executiv al Departamentului pentru minoritați din cadrul ALDE, susține ca „statul paralel”…

- Propunerea facuta de Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului de Informații Externe in persoana deputatului PSD Gabriel Vlase va fi refuzata de partid, urmand a fi facuta o alta nominalizare, susțin surse politice. Surse din PSD au precizat ca Liviu Dragnea i-ar fi transmis lui Klaus Iohannis o noua…

- Avocatul fostei soții a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, achitata in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, are o explicație pentru sentința de joi. Adrian Toni Neacșu, care și-a exprimat o opinie inaintea pronunțarii deciziei de joi, la instanța suprema, este convins ca sentințele de condamnare…

- Liviu Dragnea a fost achitat pentru instigare la fals intelectual, dar condamnat pentru instigare la abuz in serviciu. Revenim cu amanunte The post Liviu Dragnea a fost condamnat in dosarul angajarilor din Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi fost inspirat de cateva persoane in depunerea sesizarii penale contra premierului Dancila. Asta daca nu cumva este o piesa importanta dintr-un plan al președintelui Iohannis de a scapa de acest guvern, așa cum sugereaza liderul PSD, Liviu Dragnea. Cu aproape…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a lansat vineri un atac dure la adresa generalului (r) SRI Florian Coldea, dar și la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa le predea stundetilor. “Mi se pare…