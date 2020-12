Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a respins propunerea de prelungire formulate de procurorii DIICOT in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care este vizat și fostul soț al Biancai Dragușanu. Alex Bodi a fost plasat definitiv in arest la domiciliu intr-o comuna din județul Ilfov. Ce decizie au luat…

- Alex Bodi, eliberat de Craciun. Avocatul fostului soț al Biancai Dragușanu spune adevarul. Catalin Dancu: „E fustrat și ingrijorat!” Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, se afla de o luna in arestul Inspectoratului Judetean de Politie Dolj. Pe data de 11 noiembrie, el a fost saltat intr-o ampla…

- Cum se descurca Alex Bodi cu noua lui viața? Afaceristul celebru a fost nevoit ca brusc sa se obișnuiasca cu condiții extreme fața de ceea ce avusese parte pana nu cu mult timp in urma. Detalii despre postura in care se afla! Ce probleme are fostul soț al Biancai Dragușanu? Ce face Alex Bodi in […]…

- Iata ce spune avocatul lui Alex Bodi despre rolul Biancai Dragușanu și a Iuliei, fostei soții, in dosarul care l-a bagat dupa gratii. Aparatorul a dat publicitații detalii picante care vizeaza aceasta situație.

- A fost o zi grea pentru Alex Bodi, dupa ce acesta a fost ridicat chiar din propria sa vila din Capitala, cu mascații. Alex Bodi este cercetat intr-un amplu dosar de trafic de persoane și proxenetism. Astfel, miercuri, in jurul orei 17.00, Alex Bodi a fost adus la DIICOT Craiova, pentru a fi audiat de…

- ”La Judecatoria Sibiu lucreaza oameni incompetenti si neexperimentati. Acest verdict l-a dat Astrid Fodor, primarul reales, dar nevalidat al Sibiului, mostenitoarea scaunului pe care a stat Klaus Iohannis pana a se muta pe fotoliul de la Cotroceni.Primarii de la Sibiu cunosc mult mai bine…