- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara care, in aceasta dimineața, au descins in șapte locații din Uivar, pentru a-i ridica pe membrii unei grupari specializate in traficul de persoane, scrie pressalert.ro.Din investigațiile DIICOT a reieșit ca suspecții au racolat,…

- Doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost identificați ca posibilii agresori ai copilului batut cu salbaticie in scara unui bloc din Timișoara, anunța MEDIAFAX.Autoritațile au anunțat ca presupușii agresori au 14 și 15 ani și sunt din Timișoara. Citește și: VIDEO Scandal intre PNL și…

- Dupa prima infectare cu noul coronavirus a unui polițist de la Serviciul de Furturi de Auto, s-a mușamalizat situația, susține Sindicatul Europol: „Nu vorbește nimeni insa despre numarul de infectați din familiile polițiștilor”. Conform Europol, in urma cu o saptamana, dupa ce a existat prima confirmare…

- Barbatul care a pierdut banii la inceputul lunii mai, intr-un supermarket din Timisoara, s-a prezentat la Politie ca sa dovedeasca faptul ca sunt ai lui. Intrebat de ce nu a venit imediat dupa ei, barbatul in varsta de 60 de ani a spus ca nu s-a grabit stiind ca banii sunt in siguranta in…

- Decizia magistratilor din Constanta este definitiva.Curtea de Apel Constanta s a pronuntat in dosarul 933 88 2019 in care aproximativ 130 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea au chemat in judecata inspectoratul din care fac parte. Oamenii legii au solicitat instantei…

- Polițiștii din Timiș au facut o razie in Timișoara și localitațile de langa oraș. Au aplicat amenzi in valoare de 139.413 lei. In 8 mai, in intervalul orar 14.00–20.00, polițiștii au verificat 1.509 de autovehicule, au legitimat 2.430 de persoane și au controlat 79 de unitați. In urma controalelor efectuate,…

- Oamenii legii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au relatat momentul emoționant de care au avut parte. In timpul patrulei s-au intersectat cu o batranica ce plecase sa iși cumpere medicamente. Regulamentar, femeia le-a prezentat declarația pe proprie raspundere, pe care…

- DIICOT Timișoara a solicitat, astazi, rearestarea liderului interlop Lucian Boncu și a lui Deian Miloșev, in dosarul de trafic de cocaina in care au fost trimiși in judecata, pentru ca nu au respectat condițiile impuse de instanța. Cand au fost trimiși in arest la domiciliu li s-au stabilit mai multe…