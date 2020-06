Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Gorj au amanat, luni, pronuntarea solutiei in dosarul in care fostul ministru al Finanțelor, Darius Valcov, este acuzat de instigare la dare si luare de mita. Sentinta a fost amanata pentru 13 iulie, transmite MEDIAFAX.Luni au avut loc dezbaterile in dosarul fostului…

- Ex-consilierul fostului premier Viorica Dancila, Darius Valcov, a ramas fara unul dintre cei trei avocați, inainte de dezbaterile care incep luni, la ora 13.00, la Tribunalul Gorj, in dosarul in care este acuzat de instigare la dare si luare de mita, scrie Mediafax. Sotia lui Toni Grebla a decis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pentru 6 iulie pronuntarea deciziei definitive in dosarul retrocedarii ilegale de padure de la Gura Teghii, in care doi fosti prefecti au fost trimisi in fata judecatorilor, impreuna cu mai multi functionari publici si oameni de afaceri.

- Potrivit rechizitoriului, in perioada 23-30 decembrie 2009, pe cand era sefa a OCPI Iasi, Narciza Nedelcu ar fi avizat la plata, ilegal, mai multe facturi catre firmele SC Gauss SRL, SC Grup Cinci SRL, SC Topo Euro Cad SRL, SC Agentia de Cadastru si Topografie SRL si PFA Lipsa Stefan, in conditiile…

- Surpriza vine de la Inalta Curte: sentinta pe latura civila din dosarul "Baneasa" a fost anulata. Ne referim la sentinta pe care judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti a motivat-o in timp ce, atentie, se afla internat la psihiatrie si nu mai avea calitatea de magistrat,…

- Fostul primar al Buzaului incearca sa schimbe sentința definitiva in dosarul “Orizont”. Constantin Boșcodeala a despus la Curtea de Apel Ploiești un recurs in casație, cerere ce va fi judecata la Inalta Curte de Casație și Justiție, un prim termen fiind stabilit pentru data de 5 iunie 2020. La finalul…

- Dupa zece amanari și un proces care a inceput in anul 2016, primarul Brașovului, George Scripcaru, a fost achitat, astazi, in dosarul in care era acuzat de fapte de corupție. Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata, la jumatatea lunii februarie 2016, pe George Scripcaru, pentru abuz in serviciu,…