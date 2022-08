Stiri pe aceeasi tema

- A ascuns 290 pachete de țigari in valiza și a pornit spre Marea Britanie. Este isprava unui barbat, care s-a ales acum cu o amenda și a ramas fara țigari. Cazul a avut loc in Aeroportul Internațional Chișinau.

- Primarul municipiului Buzau vine cu o prima soluție pentru calmarea tensiunilor dintre Palatul Comunal și instituțiile locale de presa, in mare parte nemulțumite de ingradirea accesului la ședințele CLM. Edilul a lansat, astazi, o propunere tuturor entitaților de presa locale și centrale. Mai exact,…

- In data de 22 iunie a.c polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, au reținut un barbat de comiterea unei infractiuni de furt calificat dintr-o locuința aflata in municipiul Ramnicu Sarat. Fapta a fost sesizata in noaptea de 22 iunie a.c., de catre persoana vatamata, o femeie in varsta…

- Noaptea trecuta, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au oprit pentru control un autoturism care a patruns pe un sector de drum pe care accesul este interzis. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 29 de ani, din Budacu de Sus. ...

- Nr.1062257 din 17 iunie 2022 BULETIN DE PRESA Tigarete netimbrate descoperite de politistii bacauani La data de 16 iunie a.c., o patrula de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au depistat in trafic, pe strada 9 Mai din localitate, un autoturism condus de un barbat, de 53 de ani.In autovehicul,…

- Articolul Polițiști acuzați ca au batut un copil. Cazul este in atenția procurorilor buzoieni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Este ancheta la Buzau dupa ce mama unui baiat de 12 ani acuza doi polițiști ca i-ar fi batut copilul. Totul s-ar fi petrecut in urma cu o saptamana, atunci […]

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se pronunta in favoarea introducerii unor criterii de performanta in Legea Educatiei, care sa permita dascalilor cu rezultate bune sa obtina salarii mai mari. „Am avut azi o discutie (…) ca poate ar trebui sa ne gandim un pic si la performanta profesorilor, sa nu mai…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu are nicio relevanța faptul ca virusul care provoaca variola maimuței a ajuns la granița țarii noastre și ca nu trebuie luate masuri suplimentare.