Decizia României de a instala reactoare nucleare modulare, sub lupa Emerging Europe Emerging Europe analizeaza decizia Romaniei de a instala reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, cu tehnologie americana. Cu mult mai ieftine decat reactoarele nucleare convenționale, reactoarele modulare par a oferi soluția perfecta pentru economiile in curs de dezvoltare. Economii care fac tranziția de la combustibilii fosili, dupa cum comenteaza publicatia britanica, atragand atentia ca tehnologia nu a fost inca aprobata de Uniunea Europeana. In timp ce activistii de mediu, precum Alin Tanase de la Greenpeace Romania, se tem ca „Romania ar deveni un cobai pentru tehnologii nucleare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

