Decizia revenirii catedralei Sfânta Sofia din Istanbul la statutul de moschee, amânată pentru 15 zile Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, relateaza EFE.



Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa de o asociatie apropiata guvernului islamist turc de a schimba decretul care a impus laicizarea catedralei in urma cu 85 de ani si a anuntat ca va lua o decizie peste doua saptamani.



Potrivit acestei asociatii, decretul care sta la baza laicizarii monumentului contine semnatura falsificata

Sursa articol: agerpres.ro

