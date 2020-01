Decizia reginei Elisabeta în cazul lui Harry și Meghan Dupa discutiile de ieri, Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o “perioada de tranziție” in care prințul Harry și soția lui, Meghan, iși vor imparți timpul intre Canada și Regatul Unit. Suverana a anunțat ca respecta dorința ducilor de Sussex de a renuța la rolurile lor de membri de rang inalt ai familiei regale britanice, deși ar fi preferat sa ramana așa. Insa, mai afirma regina, trebuie gasite raspunsuri la “chestiunile complexe” care se pun acum ca Harry și Meghan vor sa aiba o noua viața: in special modul in care se vor finanța și costurile pentru securitate. Regina ar fi tinut sa vorbeasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

