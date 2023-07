Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta din Romania a reușit sa iși indeplineasca un nou vis! Bruneta și-a cumparat o mașina de lux, dupa multa munca și timp in care a visat la acest moment. Nu doar ca a achitat suma integral, dar a și prezentat bolidul la Xtra Night Show.

- Vica Blochina, declaratii surprinzatoare despre Cristi Borcea: „E coada la el, se știe”. Fosta amanta a lui Victor Pițurca a vorbit deschis despre afacerist, susținand ca este ravnit de numeroase femei din Romania datorita faptului ca nu este zgarcit. Vedeta a fost intrebata și daca a luat in calcul…

- Deea iubește din nou dupa separarea de Dinu Maxer. Robert Drilea i-a cucerit inima vedetei, așa ca nu ne trebuie prea multa experiența sa ne dam seama ca intre cei doi exista o conexiune puternica. Noul iubit al brunetei a facut primele declarații despre relația cu vedeta. Iata ce a marturisit, in exclusivitate…

- Brigitte Pastrama s-a intors in Romania, dupa cinci luni de stat in Dubai, iar vedeta a povestit in exclusivitate pentru Xtra Night Show schimbarile prin care a trecut in aceasta perioada, dar și cum i-au fost fraudate cardurile. Iata ce dezvaluiri a facut soția lui Florin Pastrama!

- Andreea Podarescu a trecut prin clipe de coșmar in urma cu doar cațiva ani, insa acum viața brunetei a revenit pe un fagaș normal. Vedeta susține ca a incheiat definitiv capitolul urat pe care l-a traversat și acum se gandește doar la prezent și viitor. Care au fost momente cumplite prin care a fost…

- Elena Ciftci, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din Romania, celebra in lumea vedetelor, se afla intr-un scandal uriaș cu soțul ei. Bruneta a cerut un ordin de restricție impotriva barbatului cu care are doi copii. Am aflat de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns aici! Elena Ciftci face…

- De o buna vreme, Cristina Vasiu se afișeaza pe rețelele de socializare departe de țara, in Germania, acolo unde locuiesc parinții vedetei. Fanii cantareței se intreaba daca nu cumva artista a decis impreuna cu iubitul ei sa paraseasca definitiv Romania. Am aflat chiar de la ea cum stau lucrurile, iar…