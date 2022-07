Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, in varsta de 44 de ani, este mama a doi copii, Ana, in varsta de 5 ani și Vlad de 3 ani. Vedeta a povestit cum se descurca zi de zi cu cei mici și cum gestioneaza situațiile dificile. „Sunt la o varsta foarte, foarte dificila. Ana are 5 ani și o luna, Vlad are 3 ani și o luna și cu oricine…

- Mirela Vaida a trecut din nou prin momente de panica, in direct. Atacatoarea ei i-a spart parbrizul mașinii, chiar in timpul difuzarii emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea se teme pentru siguranța ei și a familiei sale.

- Mirela Vaida și-a surprins fanii de pe rețelele sociale cu un anunț de zile mari. Prezentatoarea de la Acces Direct de la Antena Stars va gazdui o noua emisiune, in curand. Blondina este entuziasmata in privința noului proiect pe care l-a imbrațilșat. Despre ce este vorba. Mirela Vaida iși face propriul…

- Toata lumea se intreaba cu ce se ocupa și cum este viața Mirelei Vaida atunci cand nu o vedem pe micile ecrane. Prezentatoarea de la Acces Direct obișnuiește sa le arate fanilor mici secvențe din viața ei de zi cu zi pe Instagram. De data aceasta, i-a luat prin surprindere pe internauții care o urmaresc!

- Mirela Vaida e prezenta pe micul ecran de luni pana vineri, la „Acces Direct”. Prezentatoarea a surprins cu mesajul in direct pe care i l-a transmis soțului ei. Alexandru Vaida e o prezența discreta, nu ii place sa fie in atenția publicului. In emisiunea „Acces Direct” sunt prezentate zilnic diferite…

- Amalia Bellantoni a facut primele declarații dupa ce s-a certat cu Mirela Vaida la „Acces direct” și a parasit emisiunea. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” crede ca prezentatoarea de la Antena Stars are ceva personal cu ea.In ediția de ieri a emisiunii „Acces direct” a avut loc un schimb de replici…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt casatoriți de 7 ani și au impreuna doua fetițe, pe Iris și Victoria. Prezentatoarea TV, dar și artistul se impart intre viața de familie și cariera, iar soțul Gabrielei Cristea a marturisit cum se ințelege cu partenera…

- Au trecut aproape 3 luni de cand Larisa a fost victima unui accident feroviar, la Bacau. Fata a fost calcata de tren, iar medicii ieșeni au reușit sa o salveze, insa ranile inca nu s-au vindecat și are nevoie de ajutor. Familia nu mai face fața cheltuielilor Chiar la inceputul acestui an, o copila de…