Stiri pe aceeasi tema

- A facut furori nu doar in randul concurentelor, reușind sa cucereasca milioane de femei care au privit din fața micului ecran aparițiile sale incendiare la reality show-ul din Thailanda. Acum, a devenit, oficial, barbat de casa! Afla, din randurile de mai jos, cine este ispita masculina de la Insula…

- Baieții au fost puși din nou in situația de a trimite acasa o ispita feminina in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. De asemenea, aceștia au fost nevoiți sa aleaga cu cine vor merge la urmatorul date.

- Marius Moise a fost nemulțumit de unele imagini pe care le-a vazut cu iubita lui, Bianca Giurca, la bonfire-ul din ediția 9 Insula Iubirii sezonul 7 de pe 20 iulie 2023. Concurentul nu și-a putut opri reacții la vizionarea videoclipurilor cu femeia alaturi de care a venit in Thailanda.

- Tot in episodul 6 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023, fetele au ales o ispita masculina care sa paraseasca Thailanda. Parerile in contradictoriu ale concurentelor a dus la o „cearta” neașteptata.

- Bianca Pop a revenit pe rețelele de socializare cu o imagine care i-a induioșat pe urmaritorii sai. Fosta ispita de la Insula Iubirii s-a fotografiat alaturi de fetița ei, care a venit pe lume in urma cu o luna. Cum mai arata in prezent bruneta, care s-a numarat printre cele mai apreciate ispite.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 30 iunie 2023, a adus multe emoții la Insula Iubirii. In aceasta seara, Iulian a luat o decizie radicala la bonfire. Concurentul emisiunii a declarat ca iși dorește sa paraseasca Insula Iubirii. Iata ce raspuns i-a dat prezentatorul Radu Valcan la cererea lui!

- Daniel Mihai este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 7. Acesta spune ca a ales sa revina in emisiune pentru ca prima experiența in Thailanda l-a marcat și iși dorește sa o repete.

- Emanuela Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. S-au cunoscut in mediul online, iar acum au venit in Thailanda pentru a-și testa limitele in relație.