Stiri pe aceeasi tema

- CRBL a luat o decizie radicala in urma cu doua luni. Artistul și-a luat familia și s-a mutat in Spania. Insa, curios este motivul pentru care vedeta a renunțat la tot ce avea in Romania pentru o noua viața peste hotare.

- Ștefan Damian este șofer de camion si calatorește prin Franța, Germania, Spania. Este mereu departe de casa, insa se sacrifica pentru ca salariul este bun. „Dupa un an am vrut sa ma intorc acasa. Aveam un copil mic. Acum imi dau seama ca asta e totuși slujba mea", povestește Ștefan Damian,…

- Zi trista pentru Anamaria Prodan. Astazi, mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit 73 de ani, iar familia i-ar fi organizat o petrecere, așa cum faceau an de an. Din pacate, artista de muzica populara s-a stins din viața in urma cu doi ani.Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, alaturi de…

- Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa a Covid-19, a declarat Alexandru Rafila, și pot aparea probleme foarte serioase daca numarul celor din terapie intensiva continua sa creasca. Rafila nu exclude sa se ajunga la 2.000 de imbolnaviri pe zi. Rafila a declarat, miercuri, la Digi24,…

- Jurnalistul sustine ca marea problema a medicului este ca se indoieste ca Romania ar avea capacitatea de a-si vaccina cetatenii. Acesta a adaugat si faptul ca Romania are de 10 ori ma multi morti de covid decat Marea Britanie, iar in doi ani vom avea cel mai mare numar de morti de covid din Uniunea…

- Au locuit 20 de ani in Spania, in Madrid. In acest timp, li s-au ”alaturat” doi copii, care acum au 8 și 10 ani. Au decis sa lase aglomeratul Madrid pentru viața fara ceas, viața la țara. Cei doi artiștii, soții Vlașin, au decis sa se intoarca acum, ca sa se poata bucura de ce le ofera viața la Telciu.…

- Familia unei tinere de 17 ani, din comuna doljeana Barca, au sesizat politia despre faptul ca minora a plecat din Spania catre comuna natala, iar in Valencia a disparut. Potrivit oamenilor legii, tanara de 17 ani a fost vazuta ultima oara in Valencia, Spania. „Polițiști din cadrul Secției 14 Poliție…