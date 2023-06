Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu, fosta solista ASIA este in plin divorț de soțul ei de origine turca. Dupa ce i-a fost anulata cererea de divorț, artista iși mai incearca inca odata norocul. In urma cu doar cateva zile, Anca Neacșu și inca soțul ei ar fi trebuit sa se intalnesca din nou in sala de judecata, insa barbatul nu s-a prezent. Decizia radicala pe care a luat-o cantareața.