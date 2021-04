Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de COVID-19, a fost constituit printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata miercuri in Monitorul Oficial.



"Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea si monitorizarea aplicarii masurilor pentru pregatirea revenirii Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de COVID-19. In vederea indeplinirii obiectivului prevazut la alineatul (1), Comitetul are urmatoarele atributii: stabileste domeniile de interventie si coordonatorii acestora;…