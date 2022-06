Decizia prin care se pot ieftini pompele de căldură, panourile fotovoltaice și panourile solare termice Pompele de caldura, panourile fotovoltaice și panourile solare termice ar putea fi mai ieftine in viitorul apropiat, fiinde inițiat un proiect de lege ce prevede reducerea taxei pe valoare adaugata la toate aceste produse. Conform inițiatorilor de la USR, scopul proiectului este incurajarea cetațenilor sa investeasca in metode alternative de producție a energiei și sa iși reduca astfel consumul din rețeaua naționala. Se prevede reducerea TVA la 5% la aceste produse iar decizia ar fi extrem de utila in contextul in care de la 1 aprilie 2023 s-ar renunța la masurile de plafonare a prețului la energie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

